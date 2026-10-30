Siap Cetak Guru Masa Depan, Acer Smart School Academy Fokus pada Integrasi AI

jpnn.com, JAKARTA - Pemanfaatan AI atau kecerdasan buatan dalam pendidikan membutuhkan kesiapan tenaga pengajar atau guru.

Mendukung kebutuhan tersebut, Acer Indonesia kembali menghadirkan Acer Smart School Academy 2026 dan bersinergi dengan Intel® Skills for Innovation (SFI).

Head of Marketing Acer Indonesia Fransisca Maya mengatakan kolaborasi tersebut mengajak guru untuk mengintegrasikan teknologi serta Artificial Intelligence (AI) ke dalam proses pembelajaran, melalui pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman praktis.

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Fransisca menjelaskan program itu menghadirkan sesi yang bertajuk “Dari Kompetensi Digital ke Inovasi Pembelajaran Nyata” yang mendorong para pendidik mengoptimalkan teknologi dan AI untuk pendidikan yang inovatif dan relevan.

Kegiatan ini akan berlangsung pada 2-6 November 2026, pukul 14:00-16:00 WIB, melalui platform online Zoom Webinar, dengan menghadirkan praktisi di bidang AI yaitu Nathanael Abelito Leo selaku Applied AI Expert dan Bryan Austin Lontoh selaku Applied AI Trainer.

“Inisiatif ini merupakan bagian dari rangkaian Acer Smart School Awards (ASSA) 2026,” ujar Fransisca.

Dia menyebut melalui Acer Smart School Academy, Acer terus mendukung terciptanya ekosistem pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi sekaligus mempersiapkan siswa menghadapi kebutuhan kompetensi masa depan.

Peserta yang ingin mengikuti academy dapat terlebih dahulu mendaftarkan diri sebagai peserta ASSA 2026 melalui situs http://acerid.com/smartschool, lalu mengikuti tata cara dan mekanisme partisipasi dalam rangkaian Acer Smart School Academy 2026.