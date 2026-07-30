Siap Dampingi Keluarga, Siloam Hospitals TB Simatupang Hadirkan Layanan Mom & Child Terintegrasi

jpnn.com, JAKARTA - Perjalanan setiap keluarga dimulai dari masa kehamilan, proses persalinan, hingga tumbuh kembang anak.

Sebagai bentuk komitmen untuk mendampingi perjalanan keluarga dan berdekatan dengan Hari Anak Nasional 2026, Siloam Hospitals TB Simatupang memperkenalkan layanan Mom and Child yang komprehensif dengan konsep baru yang terintegrasi. Layanan Mom and Child ada di lantai 5 untuk poli anak dan poli obstetri & ginekologi, serta lantai 12 untuk rawat inap khusus Ibu dan Anak.

Hospital Director Siloam Hospital TB Simatupang, dr. Dewi Wiguna, M.Sc mengatakan dengan mengusung tema: “Growing Together-From First Heartbeats to First Steps”, Siloam Hospitals TB Simatupang hadir mendampingi keluarga dalam setiap fase kehidupan, mulai dari detak jantung pertama saat kehamilan hingga langkah-langkah awal tumbuh kembang anak.

“Kami percaya bahwa perjalanan ini membutuhkan pelayanan yang berkualitas secara klinis, dan tetap memberikan rasa nyaman, hangat, dan berpusat pada pasien serta keluarga. Keberhasilan tidak hanya diukur dari kesembuhan pasien, tetapi juga dari kepercayaan keluarga yang memilih tumbuh bersama kami,” ujar dr. Dewi, Rabu (29/7).

Oleh karena itu, pihaknya akan terus berinovasi, meningkatkan kualitas pelayanan, dan menghadirkan pengalaman terbaik.

“Setiap detak pertama, setiap senyuman, dan setiap langkah pertama adalah perjalanan berharga yang ingin kami dampingi bersama,” kata dia.

Lebih lanjut dr. Dewi menjelaskan layanan Mom and Child juga didukung oleh berbagai paket kesehatan seperti paket maternity, paket vaksinasi untuk anak usia 0 – 6 bulan, 6 – 12 bulan dan 12 – 24 bulan, dan ketersediaan alat diagnostik yang modern dilengkapi dengan USG Fetomaternal dan pemeriksaan lab TEG, di mana ketersediaan TEG ini menjadikan Siloam Hospitals TB Simatupang sebagai rumah sakit swasta pertama yang memiliki alat diagnostik ini.

“Konsep area terbaru juga hadir lewat posisi area poli obstetri dan ginekologi serta pediatrik berada di area yang berdekatan,” jelas dia.