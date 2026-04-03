Siap Debut, Ibnu Wildan Bakal Usung Album Perayaan Patah Hati

Penyanyi pendatang baru, Ibnu Wildan Arsalan, siap meramaikan industri musik tanah Air.

Saat ini, dia sedang mempersiapkan album perdananya yang bertajuk Perayaan Patah Hati.

Wildan lantas mengungkapkan alasannya mau merilis karyanya sendiri.

Sebagai penyanyi yang sering tampil reguler di kafe, dia merasa memiliki beban moral untuk melahirkan karyanya sendiri.

"Kalau kata bapak saya, seniman itu berarti harus punya karya. Banyak teman musisi kafe yang sudah di zona nyaman, tapi menurut saya, kalau kita berpikiran kayak gitu, kita menghilangkan sisi kita sebagai seniman," ujar Ibnu Wildan di kawasan Melawai, Jakarta Selatan, Kamis (2/4).

Keinginannya itu ternyata disambut baik oleh produser sekaligus penulis lagu, Rahmat Hidayat.

Keduanya berkolaborasi meramu 10 lagu yang akan mengisi album debutnya yang mengangkat tema seputar perasaan patah hati.

Namun menariknya, judul album Perayaan Patah Hati diketahui identik dengan album milik band For Revenge yang sudah lebih dulu meledak di pasaran.