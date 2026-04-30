Siap Dukung Pariwisata Sabang, Bea Cukai Mempercepat Layanan Vessel Declaration
jpnn.com, SABANG - Bea Cukai Sabang mendorong sektor pariwisata dengan memberikan layanan vessel declaration secara cepat dan efisien dalam kedatangan kapal pesiar Azamara Onward pada 11 April 2026.
Dalam momentum tersebut, Bea Cukai Sabang hadir tidak hanya sebagai representasi negara di bidang administrasi kepabeanan, tetapi juga sebagai fasilitator yang memastikan proses kedatangan berjalan lancar tanpa menghambat aktivitas pariwisata.
Pelayanan dilakukan melalui aplikasi All Indonesia yang menjadi sarana antarmuka administrasi kedatangan penumpang, dan proses clearance dapat berlangsung cepat, mudah, dan efisien meskipun dalam keterbatasan waktu singgah kapal.
Kepala Kantor Bea Cukai Sabang Kiagus Nurzaman Muhammad menegaskan pihaknya berkomitmen memberikan pelayanan optimal tanpa mengurangi aspek pengawasan.
Dia menyampaikan kecepatan layanan menjadi kunci dalam mendukung sektor pariwisata, terutama bagi kapal pesiar yang memiliki waktu singgah terbatas.
“Dengan waktu yang singkat, kami dituntut untuk bekerja cepat dan tepat,” kata Kiagus dalam keterangannya, Kamis (30/4).
Di sisi lain, fungsi pengawasan tetap dijalankan secara cermat melalui kegiatan boatzoeking.
Pemeriksaan ini meliputi pengecekan dokumen kapal serta barang-barang yang berada di atas sarana pengangkut asing tersebut.
- Transformasi Digital, Bea Cukai Tanjung Priok Luncurkan Inisiatif Jaminan Nontunai Elektronik
- Bea Cukai Morowali Sita 20 Ribu Batang Rokok Ilegal di Area Industri, Penjual Diberi Sanksi
- Bea Cukai Blitar Bongkar Penyelundupan Rokok Ilegal Senilai Rp 546 Juta dalam Sebuah Bus
- Sita 101.520 Batang Rokok Ilegal Sepanjang Maret-April, Bea Cukai Banda Aceh Tegaskan Ini
- Bea Cukai Banda Aceh Sita 101 Ribu Batang Rokok Ilegal di Sejumlah Titik
- Bea Cukai Malang Temukan 172.800 Batang Rokok Ilegal di Kemasan Sabun dari Sebuah Truk