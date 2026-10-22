Siap Gelar New Asia Forum 2026, Danantara Bidik Investasi Hingga USD30 Miliar
jpnn.com, JAKARTA - Danantara Indonesia bersama para pemimpin dan investor global berencana mendorong redefinisi peran Asia dalam perekonomian dunia, dari kawasan yang selama ini menjadi motor pertumbuhan ekonomi global menjadi pusat investasi, inovasi, dan penciptaan nilai jangka panjang.
Hal itu diwujudkan dalam New Asia Forum (NAF) 2026 yang akan berlangsung pada 3–4 Desember 2026 di Bali.
Diselenggarakan di bawah patronase Presiden Prabowo Subianto dengan Danantara Indonesia sebagai founding partner, NAF 2026 menargetkan mobilisasi USD30 miliar investasi untuk masuk ke kawasan Asia.
Chief Investment Officer Danantara Indonesia Pandu Sjahrir mengatakan NAF dirancang untuk mendorong transaksi dan implementasi investasi, dengan Danantara Indonesia berperan sebagai co-investor bersama mitra global.
Dia menyebut Asia-Pasifik saat ini menyumbang hampir 60 persen pertumbuhan ekonomi global.
Namun alokasi modal internasional jangka panjang ke kawasan tersebut masih belum optimal.
NAF hadir untuk menjembatani kesenjangan tersebut dengan mempertemukan investor global dan peluang investasi yang siap ditindaklanjuti.
“Kami juga akan mengumumkan komitmen modal dan investasi strategis sekaligus menunjukkan Danantara Indonesia sebagai anchor investor yang mampu mendorong masuknya capital berkualitas ke Indonesia," katanya di Jakarta, Kamis (22/10).
Danantara Indonesia bersama para pemimpin dan investor global berencana mendorong redefinisi peran Asia dalam perekonomian dunia lewat NAF 2026
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