Siap Gelontorkan Pembiayaan Rp3 Triliun, BTN Perluas Peran di Ekosistem Pangan ID Food

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN siap menggelontorkan pembiayaan hingga Rp3 triliun untuk memperkuat ekosistem pangan BUMN Holding Pangan ID FOOD.

Tak hanya menjadi financing partner, BTN juga memperluas perannya sebagai transactional banking partner yang terhubung dengan aktivitas bisnis ID FOOD, mulai transaksi, pembayaran, hingga kebutuhan finansial mitra usaha.

Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara BTN dan ID FOOD terkait pemanfaatan jasa dan layanan perbankan serta pengembangan ekosistem pangan di Menara 2 BTN, Jakarta, Kamis (1/10).

Melalui kerja sama tersebut, dukungan BTN diperluas dari pembiayaan ke layanan transaksi yang menjangkau rantai ekosistem pangan ID FOOD.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan ID FOOD memiliki posisi strategis sebagai Holding BUMN Pangan.

Perannya tidak hanya mencakup produksi, tetapi juga sebagai offtaker hasil pertanian, peternakan, dan perikanan, termasuk mendukung proses pengolahan, perdagangan, hingga distribusi pangan.