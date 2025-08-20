menu
Siap Huni, Rumah Milenial PIK2 dengan Akses ke Tol Hanya 3 Menit

Siap Huni, Rumah Milenial PIK2 dengan Akses ke Tol Hanya 3 Menit

Siap Huni, Rumah Milenial PIK2 dengan Akses ke Tol Hanya 3 Menit
Rumah milenial PIK2 ini siap huni. Foto: PIK2

jpnn.com - Menemukan hunian yang strategis, fasilitas lengkap, dan harga terjangkau sering kali terasa mustahil. Namun, Rumah Milenial PIK2 menjawab kebutuhan tersebut dengan konsep praktis: siap huni dengan cicilan ringan.

Berada di kawasan berkembang PIK2, rumah ini hanya ±3 menit dari Gate 2 Tol PIK2, ±10 menit menuju CBD PIK2, dan ±18 menit ke Bandara Soekarno-Hatta. Lokasinya memungkinkan mobilitas cepat untuk bekerja maupun beraktivitas.

Fasilitas modern pun melengkapi kenyamanan, mulai dari jogging track, kolam renang, outdoor gym, hingga taman bermain anak. Rasa aman juga dijamin dengan sistem one gate dan pengawasan CCTV 24 jam.

“Rumah Milenial PIK2 adalah pilihan tepat bagi Anda yang ingin hidup produktif, efisien, dan tabungan terjaga,” kata Direktur Marketing PIK2 Lucia Aditjakra.

Perkembangan kawasan sekitar juga tak kalah menarik. Dalam waktu dekat Taman Bhinneka Ecopark seluas ±54 hektare, Tzu Chi School, Sekolah Chevalier, Milenial Park, hingga universitas bergengsi seperti Universitas Pelita Harapan dan Prasetiya Mulya, hadir di PIK2.

Semua kebutuhan harian, dari kesehatan hingga hiburan, juga tersedia di sekitar kawasan.

Yang membuatnya berbeda, cicilannya mulai Rp 6 juta per bulan, setara dengan biaya sewa rumah biasa. Bedanya, cicilan itu langsung membawa Anda menjadi pemilik dan bisa ditempati sejak pembayaran pertama.

Rumah milenial PIK2 ini bakal menjawab kebutuhan kalian karena konsepya praktis, fasilitas lengkap serta siap huni dengan cicilan ringan.

