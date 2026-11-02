Siap Ikuti Bootcamp, 60 Entrepreneur Muda Bersaing Ketat Menjadi Juara Pertamuda 2026

jpnn.com, DENPASAR - PT Pertamina (Persero) menggelar babak akhir bootcamp bagi 60 peserta Pertamuda Seed & Scale 2026.

Rangkaian Bootcamp Pertamuda 2026 digelar pada 1 - 6 November 2026 di The Patra Bali.

Kegiatan ini menjadi salah satu tahapan penting dalam perjalanan para calon entrepreneur muda untuk mengembangkan ide dan model bisnis menjadi solusi inovatif yang memiliki potensi keberlanjutan.

Ke-60 peserta tersebut merupakan talenta muda terpilih yang berhasil melewati serangkaian proses seleksi, mulai dari tahap kurasi hingga Elevator Pitch.

Mereka terbagi dalam dua kategori kompetisi, yaitu Early Stage Startup sebanyak 30 peserta dan Energy Founder sebanyak 30 peserta, yang mencakup subkategori Energy Future dan Energy Optimization.

Para peserta berasal dari 23 perguruan tinggi di Indonesia yang tersebar di 8 provinsi, serta perguruan tinggi luar negeri, yakni Jepang dan Kanada.

VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron menegaskan bootcamp ini dirancang khusus untuk memperkuat kapasitas kewirausahaan agar bisnis para peserta semakin matang, tangguh, dan kompetitif di kancah global.

“Selamat kepada peserta yang berhasil lolos mencapai tahap ini. Perjalanan yang telah dilalui merupakan langkah awal untuk membawa ide dan inovasi ke tingkat yang lebih tingg," kata Baron.