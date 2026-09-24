Siap Kawal Pemerintahan Prabowo-Gibran, PP GP Al Washliyah Gelar Rapimnas 2026

jpnn.com, JAKARTA - Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (PP GP) Al Washliyah siap mengawal pemerintah Prabowo-Gibran.

Hal itu terungkap dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2026 bertempat di Hotel Arya Duta Menteng, Jakarta Pusat, yang berlangsung dari tanggal 23 hingga 24 September 2026.

Ketua Umum PP GP Al Washliyah H. Aminullah Siagian mengatakan rapimnas kali ini mengusung tema strategis: "Memperkuat Konsolidasi Gerakan Pemuda Al Washliyah dalam Mengawal Pemerintahan Prabowo Subianto serta Menjaga Keutuhan NKRI".

Dia menegaskan komitmen organisasi untuk menjadi garda terdepan dalam mengawal jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dia juga menyatakan kesiapan penuh GP Al Washliyah untuk berkolaborasi erat dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam) demi menjaga kedaulatan NKRI.

"Kami menginstruksikan kepada seluruh jajaran pengurus dan kader di seluruh Indonesia untuk aktif bergerak menjaga stabilitas negara," ujar Aminullah.

Bendahara Umum Pengurus Besar (PB) Al Washliyah Drs. H. Rizal Naibaho, M.M menyampaikan apresiasi atas kemandirian yang ditunjukkan oleh badan otonom pemuda tersebut.

Dia mengatakan PB Al Washliyah sangat bangga melihat konsistensi GP Al Washliyah dalam membangun pemuda Islami yang berkarakter.