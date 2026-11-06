Siap Sat Set di Moto3 Qatar, Veda Bawa Modal Nekat dan Memori Manis

jpnn.com, JAKARTA - Senyum Veda Ega Pratama mengembang saat menyapa media lewat layar virtual, pada Kamis (6/11).

Ada binar keyakinan yang tak bisa disembunyikan dari mata pembalap 17 tahun asal Gunungkidul ini.

Podium kedua di Sepang pekan lalu bukan cuma soal trofi, tetapi pembuktian bahwa dia makin matang di panggung Moto3 dunia.

Kini, giliran Aspal Sirkuit Lusail, Qatar, yang menanti langkahnya pada 6–8 November 2026.

Bagi Veda, Lusail bukanlah lorong gelap yang asing. Sirkuit di tengah gurun pasir ini menyimpan memori manis saat dirinya mendominasi ajang Asia Talent Cup (ATC) 2023, dengan dua kemenangan sekaligus.

Trek tersebut terasa familiar seperti rumah kedua tempat dia belajar berani melipat angin.

"Untuk Qatar ini, saya sudah pernah balap di sini. Waktu Asia Talent Cup hasil saya bagus. Apalagi minggu kemarin habis dapat podium, jadi merasa lebih pede aja di sini," tutur pembalap Honda Team Asia tersebut.

Kematangan Veda tak datang secara instan. Belajar dari sengatan cuaca ekstrem dan sengitnya duel di Sepang, Veda makin paham cara mengendalikan ego.