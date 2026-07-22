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Siap-Siap, 15 Model Baru Changan Bakal Serbu Pasar Otomotif Indonesia

Siap-Siap, 15 Model Baru Changan Bakal Serbu Pasar Otomotif Indonesia
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Ekspansi Changan Indonesia disampaikan Wakil Presiden Changan Auto Asia Tenggara, Zhou Qing, di Jakarta. Foto: changan

jpnn.com, JAKARTA - Peluncuran tiga model perdana menjadi titik awal ekspansi Changan di Indonesia.

Selanjutnya, perusahaan berencana memperluas lini produknya dengan menghadirkan 15 model baru, yang mengusung beragam teknologi elektrifikasi.

Wakil Presiden Changan Auto Asia Tenggara, Zhou Qing, mengatakan strategi tersebut menjadi bagian dari komitmen jangka panjang perusahaan membangun bisnis di pasar Indonesia.

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"Jajaran produk yang akan dibawa tidak hanya berbasis baterai penuh (BEV), tetapi juga mencakup hybrid (HEV), plug-in hybrid (PHEV), hingga range-extended electric vehicle (REEV)," jelas Zhou Qing di Jakarta.

Meski begitu, Changan masih belum mengungkap model apa saja yang akan diluncurkan maupun jadwal kehadirannya.

Perusahaan memilih memperluas portofolio secara bertahap agar dapat menjangkau kebutuhan konsumen yang makin beragam.

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Sebagai langkah terbaru, Changan resmi meluncurkan Deepal S05 yang hadir dalam dua pilihan, yakni BEV dan REEV.

SUV tersebut dipasarkan dengan harga mulai Rp509 juta hingga Rp599 juta.

Peluncuran tiga model perdana menjadi titik awal ekspansi Changan di Indonesia. 15 model baru disiapkan

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