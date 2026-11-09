Siap-Siap, Banyak Promo di Tokopedia & TikTok Shop 11.11

jpnn.com, JAKARTA - Promo tanggal kembar telah menjadi momentum penting dalam lanskap perdagangan digital. Tercermin dari peningkatan transaksi Tokopedia dan TikTok Shop masing-masing sebesar 9 dan 4 kali lipat pada Promo Guncang 10.10 2026, yang mendorong kehadiran kembali Promo Guncang 11.11 2026 untuk membantu penjual lokal menjangkau lebih banyak konsumen dan mengembangkan bisnis.

Seiring berkembangnya lanskap perdagangan digital, konten berperan makin penting bagi merek lokal untuk menampilkan keunikan produk dan membangun interaksi lebih erat dengan konsumen di ekosistem discovery commerce.

Pada Harbolnas 2025 dengan total transaksi Rp36,4 triliun, Kemendag RI mencatat 54% konsumen belanja lewat tautan affiliate creator, sementara 80% menggunakan fitur siaran langsung (LIVE).

"Aktivitas belanja online menggerakkan perekonomian dan membuka peluang bagi pelaku usaha lokal. Melalui Promo Guncang 11.11 2026, kami mengajak masyarakat #BeliLokal dan #BelanjaAman lewat ekosistem discovery commerce tepercaya," kata Senior Director of Tokopedia and TikTok Shop Indonesia Vonny Ernita Susamto.

Pada Promo Guncang 11.11 2026, Tokopedia dan TikTok Shop menghadirkan penawaran menarik, seperti permainan Panglima Promo dengan total hadiah Rp1 miliar dan gratis ongkir di TikTok Shop, hingga flash sale dan War Traktiran dengan total hadiah Rp2 miliar di Tokopedia.

Sinergi Tokopedia dan TikTok Shop yang makin kuat membuka peluang pertumbuhan ekonomi digital di luar Jawa. Sejumlah wilayah seperti Sumatra Utara, Lampung dan Bali mengalami pertumbuhan transaksi tertinggi untuk kategori Kecantikan dan Perawatan Diri serta Fesyen pada kuartal III 2026.

Tokopedia dan TikTok Shop terus memperkuat sinergi melalui #BeliLokal; wadah bagi pahlawan ekonomi khususnya UMKM untuk mendorong kemajuan usaha. Pada kampanye Pahlawan #BeliLokal kuartal III 2026, transaksi penjual berskala mikro naik 60% secara tahunan, melalui LIVE meningkat 95%, dan lewat video pendek tumbuh 130%.

Partisipan #BeliLokal, Paddy dan ecinos, merasakan manfaat peningkatan visibilitas produk lewat video pendek dan sesi LIVE, sehingga lebih mudah ditemukan konsumen. Promo Guncang 11.11 2026 di sisi lain memberikan nilai tambah melalui berbagai penawaran menarik untuk berbelanja produk lokal dengan harga lebih terjangkau.