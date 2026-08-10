Siap-Siap, Harga iPhone 17 Dikabarkan Bakal Naik

jpnn.com - iPhone 17 dikabarkan mengalami kenaikan harga dalam waktu dekat.

Sebelumnya, Apple tetap mempertahakan harga perangkat tersebut sejak dirilis pada September 2025 lalu.

Dilansir dari laporan Gizmochina pada Sabtu (8/8) waktu setempat, kenaikan harga itu terungkap dari pembocor teknologi, Fixed Focus Digital.

Dia menyebut Apple berpotensi mengumumkan kenaikan harga iPhone 17 paling cepat pada besok, Senin (10/8).

Apple juga disebut akan memangkas produksi jajaran iPhone 17 saat ini sebesar 15 hingga 30 persen.

Meski demikian, informasi mengenai waktu dan besaran kenaikan harga tersebut belum dapat dipastikan.

Lini iPhone 17 menjadi salah satu produk Apple yang sejauh ini belum mengalami kenaikan harga, berbeda dengan sejumlah produk lainnya.

Pada akhir Juni, Apple menaikkan harga MacBook, iPad, hingga Apple TV 4K di tengah meningkatnya biaya komponen memori.