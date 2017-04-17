Siap-Siap, Harga Konsol Nintendo Switch 2 Melambung Tinggi

jpnn.com - Nintento mengumumkan akan menaikan harga konsol Switch 2 pada tahun ini.

Kenaikan itu terjadi seiring lonjakan harga memori global yang dipicu tingginya kebutuhan industri kecerdasan buatan (AI).

Melansir Gizmochina, Selasa (17/2), laporan Bloomberg menyebutkan Nintendo tengah mempertimbangkan penyesuaian harga untuk Switch 2 di tengah lonjakan harga komponen memori, khususnya DRAM.

Konsol tersebut diluncurkan pada 2025 dengan harga 449,99 dolar AS atau Rp 7,5 juta.

Namun harga tersebut dinilai tidak akan bertahan lama apabila tekanan biaya terus berlanjut.

Presiden Nintendo Shuntaro Furukawa menyampaikan kepada pemegang saham bahwa belum ada rencana langsung untuk menaikkan harga.

"Tidak menutup kemungkinan ada penyesuaian harga apabila biaya komponen terus meningkat," ungkap Shuntaro.

Kenaikan harga bukan disebabkan lemahnya penjualan.