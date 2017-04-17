menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Teknologi » Smart Techno » Siap-Siap, Harga Konsol Nintendo Switch 2 Melambung Tinggi

Siap-Siap, Harga Konsol Nintendo Switch 2 Melambung Tinggi

Siap-Siap, Harga Konsol Nintendo Switch 2 Melambung Tinggi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi Nintendo Switch. Foto Nintendo

jpnn.com - Nintento mengumumkan akan menaikan harga konsol Switch 2 pada tahun ini.

Kenaikan itu terjadi seiring lonjakan harga memori global yang dipicu tingginya kebutuhan industri kecerdasan buatan (AI).

Melansir Gizmochina, Selasa (17/2), laporan Bloomberg menyebutkan Nintendo tengah mempertimbangkan penyesuaian harga untuk Switch 2 di tengah lonjakan harga komponen memori, khususnya DRAM.

Baca Juga:

Konsol tersebut diluncurkan pada 2025 dengan harga 449,99 dolar AS atau Rp 7,5 juta.

Namun harga tersebut dinilai tidak akan bertahan lama apabila tekanan biaya terus berlanjut.

Presiden Nintendo Shuntaro Furukawa menyampaikan kepada pemegang saham bahwa belum ada rencana langsung untuk menaikkan harga.

Baca Juga:

"Tidak menutup kemungkinan ada penyesuaian harga apabila biaya komponen terus meningkat," ungkap Shuntaro.

Kenaikan harga bukan disebabkan lemahnya penjualan.

Nintento mengumumkan akan menaikan harga konsol Switch 2 pada tahun ini. Simak selengkapnya di sini.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI