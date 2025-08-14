Siap-Siap, Harga Tiket Masuk Ragunan Akan Naik, Warga Jakarta Dapat Tarif Khusus

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Pemerintah Provinisi (Pemprov) DKI Jakarta bakal menyesuaikan harga tiket masuk Taman Margasatwa Ragunan di Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Namun, mereka akan membedakan harga bagi warga Jakarta wisatawan asing.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo saat dijumpai di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis (14/8).

“Saya akan memberikan tarif khusus untuk warga Jakarta yang berbeda dengan warga di luar Jakarta, berbeda lagi dengan orang asing,” kata Pramono.

Kendati demikian, dia belum memerinci harga tiket masuk yang dikenakan bagi warga Jakarta, maupun warga luar Jakarta dan wisatawan asing.

Kenaikan tarif tersebut, menurut dia, bertujuan untuk menjaga keindahan Ragunan.

Terlebih, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan merevitalisasi kawasan wisata tersebut, sehingga kenaikan harga tiket itu dinilai wajar.

Saat ini harga tiket masuk Ragunan dibanderol mulai dari Rp 4.000 untuk dewasa dan Rp 3.000 untuk anak-anak.