Siap-Siap, Hujan Masih Melanda Jakarta Pagi Ini, Cek Wilayahnya
jpnn.com, JAKARTA - Sebagian wilayah DKI Jakarta diprakirakan masih akan diguyur hujan pada Kamis pagi (21/8).
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut sejumlah wilayah yang diprediksi hujan ringan pada pagi hari meliputi Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu.
Hal itu diungkapkan BMKG melalui laman resmi institusi tersebut di Instagram @infobmkg di Jakarta, Kamis.
BMKG menyebut Jakarta Pusat diperkirakan berawan dan Jakarta Barat berawan tebal pada pagi hari.
Pada siang hari, hujan ringan terus mengguyur di Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Kemudian Jakarta Pusat serta Kepulauan Seribu cerah berawan dan Jakarta Barat berawan serta Jakarta Selatan berawan tebal.
Lalu pada sore hari, hujan petir diprediksi terjadi di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Untuk Jakarta Barat diprediksi hujan sedang dan Jakarta Pusat hujan ringan.
Kemudian, Kepulauan Seribu diprediksi berawan dan Jakarta Utara dalam kondisi hujan ringan pada Kamis sore.
Hujan petir diperkirakan terus berlanjut hingga malam hari di Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan. Sementara hujan sedang terjadi di Jakarta Timur dan Jakarta Pusat diperkirakan berawan.
