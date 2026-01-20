Siap-Siap, Lepas Bakal Boyong Mobil Listrik di IIMS 2026

jpnn.com, JAKARTA UTARA - Pabrikan mobil asal China, Lepas mengonfirmasi akan memboyong kendaraan listrik pada ajang Indonesia Internasional Auto Show (IIMS) 2026.

Hal tersebut langsung diungkapkan langsung oleh Deputy Country Director Lepas Indonesia, Ricky He di sela acara peresmian dealer Lepas di Jakarta Utara, Senin (19/1).

Ricky He mengatakan akan memperkenalkan mobil listriknya kepada publik di IIMS 2026 seusai pembukaan pameran otomotif tersebut.

“Produk yang nanti kami akan perkenalkan pada IIMS adalah E4, ini kendaraan elektrik murni pertama dari Lepas yang akan hadir pada hari kedua atau ketiga IIMS 2026,” kata Ricky He.

Menurut dia, Lepas E4 merupakan mobil listrik yang berukuran kompak.

Perusahaan menyatakan bahwa peluncuran resmi kendaraan ini bakal dilaksanakan pada pertengahan Februari.

Meski begtiu, Ricky He tidak menyertakan lebih dalam terkait tanggal dan juga spesifikasi dari kendaraan elektrik murni tersebut.

Untuk semakin menyemarakkan industri otomotif Nasional dan juga global, pihaknya memiliki rencana besar untuk menambah jumlah portofolio mereka mulai dari kendaraan berbasis listrik murni, hybrid hingga Plug-in hybrd (PHEV).