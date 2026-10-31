Siap-siap Nonton! Spider-Man: Brand New Day dan Deretan Film Unggulan Hadir di Catchplay+

jpnn.com, JAKARTA - Film Spider-Man: Brand New Day hingga Insidious: Out of the Further kini dapat disaksikan lewat platform OTT, Catchplay+.

Spesial untuk para pencinta sinema di Indonesia, dua judul mega-blockbuster Hollywood paling fenomenal itu pun siap disaksikan.

Spider-Man: Brand New Day tayang mulai 6 Oktober 2026.

Film itu menampilkan babak baru yang mendalam dari petualangan Peter Parker (Tom Holland) setelah seluruh dunia melupakan identitasnya.

Sang pahlawan bertopeng favorit dunia hadir kembali dengan skala aksi yang lebih intens, efek visual memukau, serta plot cerita emosional yang siap memanjakan para movie lovers dan penggemar setia Marvel.

Kemudian, ada pula film Insidious: Out of the Further yang sudah mulai tayang pada 6 Oktober 2026.

Film itu mengikuti Gemma (Amelia Eve), seorang ibu muda yang berjuang melindungi keluarganya dari teror gaib dalam dirinya sendiri.

Selain dua film blockbuster tersebut, ada pula sederet film unggulan dari drama, misteri, hingga horor lokal, dan Korea.

Pertama ada One Last Shot yang tayang mulai 4 Oktober.