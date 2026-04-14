Siap-Siap Payung, Jakarta Diperkirakan Diguyur Hujan Sore Hari

jpnn.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca hari ini di Jakarta pada Selasa (14/4).

Melalui akun Infobmkg di Instagram wilayah Jakartaakan diguyur hujan dengan intensitas ringan.

Jakarta Barat diprakirakan akan berawan pada pagi hari.

Cuaca mulai berawan tebal pada siang hari dan hujan akan mulai turun memasuki sore hari.

Meski hujan sempat reda, tetapi BMKG memprediksi kawasan ini akan kembali turun hujan hingga 22.00 WIB.

Kondisi serupa juga terjadi di Jakarta Selatan, tetapi BMKG memprakirakan hujan di kawasan itu akan turun sejak sore hingga malam hari tanpa jeda.

Sementara itu, di Jakarta Pusat dan Jakarta Timur cuaca diprediksi akan cerah berawan pada pagi hari.

Memasuki siang hari, awan tebal akan menyelimuti wilayah ini. Hujan akan turun di dua kawasan tersebut pada sore hingga malam hari.