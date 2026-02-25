menu
Siap-Siap, Pemerintah Bakal Buka Ratusan Ribu Formasi CPNS 2026
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto saat berfoto bersama ratusan PPPK maupun CPNS yang baru saja menerima SK pengangkatan, Jumat (1/4). Ilustrasi Foto: ANTARA/HO/Pemkot Bogor

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengisyaratkan pemerintah membuka sekitar 160 ribu formasi CPNS pada 2026.

“Mudah-mudahan, mudah-mudahan. Kami sudah ada datanya, sekitar 160 ribu, begitu ya," ,” ujar Rini dikutip Rabu (25/2)..

Lebih lanjut dia mengatakan KemenPANRB sudah mengajukan kebutuhan anggaran kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menunjang pelaksanaan tes CPNS 2026.

“Kami sudah bersurat kepada Menteri Keuangan untuk segera dihitung begitu ya,” ujarnya.

Kendati demikian, Rini mengaku belum bisa mengumumkan kapan tepatnya seleksi CPNS pada 2026 dimulai.

Menurut dia, sebelum mengumumkan pelaksanaan seleksi, KemenPANRB perlu meminta jumlah formasi CPNS yang dibutuhkan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.

“Saya enggak bisa mengarang kompetensi apa saja yang dibutuhkan oleh instansi,” pungkas dia.(antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul

