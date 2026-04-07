Siap-siap! Pemko Pekanbaru Akan Bongkar Bangunan Liar di Bawah Jembatan Siak I
jpnn.com, PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru akan membongkar bangunan liar di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Siak, tepatnya di bawah Jembatan Siak I.
Penertiban ini dilakukan sebagai langkah awal penataan kawasan yang akan dijadikan ruang terbuka hijau biru (RTHB).
Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyampaikan hal tersebut saat meninjau langsung lokasi di bantaran Sungai Siak, Senin (6/4/2026).
Ia menegaskan, kawasan tersebut merupakan area DAS yang tidak diperbolehkan berdiri bangunan permanen.
“Berdasarkan laporan dari Balai Sungai, kawasan ini tidak boleh ada bangunan. Jadi akan kita tertibkan dan bangunan liar akan dibongkar,” kata Agung Selasa (7/4).
Penataan kawasan ini direncanakan mencakup area sekitar satu hektare dan akan dikembangkan menjadi ruang publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga dan rekreasi.
Sebelum proses pembongkaran, Pemko Pekanbaru akan melakukan pendekatan persuasif kepada warga yang saat ini bermukim di lokasi tersebut.
Tercatat ada sebanyak 11 kepala keluarga (KK) yang tinggal di kawasan itu.
