Siap-Siap, Pokemon Champions Versi Mobile Akan Rilis Mulai 17 Juni 2026

jpnn.com, JAKARTA - Jadwal rilis game untuk menikmati pertarungan Pokemon, yaitu Pokemon Champions versi Mobile, telah ditetapkan pada Rabu, 17 Juni 2026.

Menjelang perilisan, praregistrasi kini telah dimulai di App Store dan Google Play. Jadwal rilis dapat berubah sewaktu-waktu.

App Store: https://apps.apple.com/app/id6741503079

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.pokemon.pokemonchampions

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Pokemon Champions dapat dimainkan secara gratis. (terdapat sebagian item berbayar) Saat ini, Pokemon Champions versi Nintendo Switch telah dirilis terlebih dahulu di Nintendo e-shop dan mendapatkan respons positif.

Selain itu juga menyediakan dukungan untuk pembaruan gratis ke versi Nintendo Switch 2.

Nikmati pertarungan Pokemon yang mendalam sama seperti seri sebelumnya yang dikemas lebih praktis di lintas platform antara Nintendo Switch dan perangkat Mobile.

-Koneksi internet diperlukan untuk bermain Pokemon Champions

-Dengan log masuk menggunakan Nintendo Account yang sama, kamu bisa memainkan Pokemon Champions dengan data tersimpan (saved data) yang sama dari perangkat mana pun.

Dalam rangka perayaan rilis versi Mobile, akan diselenggarakan event promosi untuk mendapatkan Raichu, Raichunite X, dan Raichunite Y.