Siap-Siap Upgrade! iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max Bisa Di-Pre-Order di Shopee

jpnn.com, JAKARTA - Kabar baik untuk para pecinta gadget, jajaran iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max siap hadir dengan penawaran menarik khusus pre-order di Shopee Mall.

Kehadiran generasi terbaru iPhone Pro ini membawa sederet pembaruan, mulai dari kemampuan kamera yang makin canggih, performa lebih cepat, hingga daya tahan baterai yang ditingkatkan untuk menemani aktivitas sehari-hari.

Kehadiran iPhone terbaru selalu membawa daya tarik tersendiri, terlebih bagi mereka yang menantikan inovasi untuk mendukung berbagai aktivitas. Kali ini, pilihan warnanya pun ikut mencuri perhatian.

iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max hadir dalam empat pilihan warna, Burgundy, Glacier, Silver, dan Black, yang masing-masing membawa karakter berbeda. Mulai dari Burgundy dengan nuansa merah tua yang bold dan elegan, Glacier yang tampil fresh lewat sentuhan biru muda, hingga Silver dan Black yang tetap menjadi pilihan klasik dengan kesan clean dan timeless.

Bukan sekadar soal tampilan, iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max juga membawa berbagai pembaruan pada performa hingga sistem kamera untuk menjawab kebutuhan pengguna yang semakin beragam. Mulai dari menunjang produktivitas dan menikmati hiburan, mengabadikan berbagai momen spesial hingga menciptakan konten dengan lebih leluasa.

Dengan pilihan kapasitas penyimpanan dan warna beragam yang semakin menarik, pengguna dapat menyesuaikan iPhone dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing. Baik untuk menyimpan foto dan video, menunjang produktivitas, maupun menemani aktivitas, iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max menawarkan pilihan yang dapat disesuaikan dengan gaya personal pengguna.

Sebagai bagian dari peluncuran iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max di Shopee Mall, saatnya pengguna dapat menikmati beragam penawaran spesial antara lain:

Exclusive Gift Box senilai hingga Rp5,5 juta untuk 1.000 pembeli iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max yang terpilih. Hemat 15% hingga Rp5,5 juta untuk pembayaran menggunakan Mandiri Kartu Kredit Shopee dan hemat hingga Rp3 juta dengan Kartu Kredit bank lainnya. Cicilan SPayLater 0% hingga 12 bulan, serta voucher SPayLater 15% sampai dengan Rp5,5 juta. Layanan Midnight Delivery. Khusus 850 pembeli di wilayah terpilih, dapatkan iPhone terbaru dalam kurun waktu 2 jam saja. Disertai gratis keanggotaan ShopeeVIP hingga 12 bulan bagi pengguna baru atau perpanjangan masa berlangganan hingga 12 bulan bagi anggota aktif. Voucher diskon Rp1 juta untuk pembelian berikutnya bagi anggota ShopeeVIP yang termasuk dalam 500 pembeli iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max pertama. Voucher tambahan hingga Rp500 ribu setelah pengguna mengaktifkan perangkat iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max yang dibeli.

Seluruh penawaran berlaku sesuai syarat dan ketentuan.