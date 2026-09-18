menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Siap-siap War! Tiket FIFA ASEAN Cup 2026 Sudah Dijual, Harga Mulai Rp 100 Ribu

Siap-siap War! Tiket FIFA ASEAN Cup 2026 Sudah Dijual, Harga Mulai Rp 100 Ribu

Siap-siap War! Tiket FIFA ASEAN Cup 2026 Sudah Dijual, Harga Mulai Rp 100 Ribu
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Suporter Timnas Indonesia. Foto : Ricardo/JPNN,com.

jpnn.com - Perburuan tiket FIFA ASEAN Cup 2026 resmi dimulai. Suporter Timnas Indonesia yang ingin menyaksikan langsung perjuangan skuad Garuda bisa mulai membeli tiket pada Jumat (18/9) pukul 13.00 WIB.

FIFA ASEAN Cup 2026 dijadwalkan berlangsung pada 21 September hingga 6 Oktober 2026. Untuk Divisi 1, pertandingan digelar di dua stadion, yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) dan Stadion Si Jalak Harupat (SJH).

Timnas Indonesia berada di Grup A bersama Bangladesh, Malaysia, dan Singapura. Sementara Grup B diisi Vietnam, Pakistan, Thailand, dan Filipina.

Baca Juga:

Duel Indonesia melawan Malaysia menjadi salah satu pertandingan yang paling dinantikan. Laga tersebut berlangsung di SUGBK pada Senin (28/9/2026) pukul 19.30 WIB.

Sebelum menghadapi Malaysia, Indonesia lebih dulu bertemu Singapura pada Jumat (25/9/2026) pukul 20.00 WIB. Setelah itu, skuad asuhan John Herdman melawan Bangladesh pada Kamis (1/10/2026) pukul 19.30 WIB.

Harga Tiket SUGBK

Tiket pertandingan di SUGBK tersedia dalam beberapa kategori.

Baca Juga:

Kategori Premium West/East dibanderol Rp 500.000 untuk Matchday 1 dan 3, Rp 600.000 untuk Matchday 2, serta Rp 200.000 untuk Matchday 4.

Kategori Garuda South/North dijual Rp 200.000 untuk Matchday 1 dan 3 serta Rp 300.000 untuk Matchday 2.

PSSI telah merilis daftar harga tiket FIFA ASEAN Cup 2026. Penjualan telah dibuka mulai hari ini, Jumat (18/9/2026) pukul 13.00 WIB.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI