Siap-siap War! Tiket FIFA ASEAN Cup 2026 Sudah Dijual, Harga Mulai Rp 100 Ribu

jpnn.com - Perburuan tiket FIFA ASEAN Cup 2026 resmi dimulai. Suporter Timnas Indonesia yang ingin menyaksikan langsung perjuangan skuad Garuda bisa mulai membeli tiket pada Jumat (18/9) pukul 13.00 WIB.

FIFA ASEAN Cup 2026 dijadwalkan berlangsung pada 21 September hingga 6 Oktober 2026. Untuk Divisi 1, pertandingan digelar di dua stadion, yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) dan Stadion Si Jalak Harupat (SJH).

Timnas Indonesia berada di Grup A bersama Bangladesh, Malaysia, dan Singapura. Sementara Grup B diisi Vietnam, Pakistan, Thailand, dan Filipina.

Duel Indonesia melawan Malaysia menjadi salah satu pertandingan yang paling dinantikan. Laga tersebut berlangsung di SUGBK pada Senin (28/9/2026) pukul 19.30 WIB.

Sebelum menghadapi Malaysia, Indonesia lebih dulu bertemu Singapura pada Jumat (25/9/2026) pukul 20.00 WIB. Setelah itu, skuad asuhan John Herdman melawan Bangladesh pada Kamis (1/10/2026) pukul 19.30 WIB.

Harga Tiket SUGBK

Tiket pertandingan di SUGBK tersedia dalam beberapa kategori.

Kategori Premium West/East dibanderol Rp 500.000 untuk Matchday 1 dan 3, Rp 600.000 untuk Matchday 2, serta Rp 200.000 untuk Matchday 4.

Kategori Garuda South/North dijual Rp 200.000 untuk Matchday 1 dan 3 serta Rp 300.000 untuk Matchday 2.