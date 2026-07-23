Siap-Siap, Yadean Bakal Meluncurkan Motor Listrik Terbaru, Ini Bocorannya

jpnn.com, JAKARTA - Yadea Indonesia menunjukkan keseriusan memasarkan motor listrik di pasar otomotif nasional.

Hal itu diwujudkan melalui kehadiran motor listrik terbaru yang berlangsung di akun resmi TikTok Yadeaindonesia pada Jumat (24/7), pukul 19.00 WIB.

Kehadiran produk baru itu sejalan dengan perkembangan motor listrik di Indonesia yang terus bergerak ke arah yang semakin inovatif.

Mengusung "Born to Dominate" dengan tagline "Grand Touring, Beyond Darkness", motor listrik terbaru Yadea itu dirancang untuk menghadirkan pengalaman berkendara lebih percaya diri, nyaman, sekaligus siap menghadapi berbagai kondisi jalan.

Berdasarkan siluet yang diperlihatkan, produk terbaru itu mengusung desain bodi aerodinamis dengan garis-garis tegas yang mampu mengurangi hambatan angin, sehingga menghasilkan pengendalian lebih stabil dan presisi.

"Tampilan depannya dibuat agresif melalui lekukan tajam menyerupai bilah pisau yang memberikan kesan sporty sekaligus penuh dominasi," tulis Yadea dalam keterangan resminya, Kamis (23/7).

Karakter tersebut berlanjut hingga bagian belakang.

Desain lampu belakang memiliki lekukan meruncing menghadirkan siluet layaknya predator yang siap melesat di berbagai medan.