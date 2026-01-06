Siap Tancap Gas, Jakarta Livin’ by Mandiri Luncurkan Skuad Lengkap di Proliga 2026

jpnn.com, JAKARTA - Bank Mandiri resmi meluncurkan skuad Jakarta Livin’ by Mandiri (JLM) sekaligus mengumumkan susunan lengkap tim voli putri profesionalnya menjelang Proliga 2026 Putri.

Peluncuran ini menandai kesiapan JLM untuk bersaing di level tertinggi kompetisi voli nasional, sekaligus mempertegas akselerasi peran bank berkode emiten BMRI ini dalam pengembangan prestasi olahraga nasional.

Tak sekadar membentuk tim untuk bertanding, JLM hadir sebagai pusat pembinaan atlet voli putri berkelanjutan.

Adapun, peluncuran skuad JLM ini turut dihadiri Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Henry Panjaitan, Wakil Sekretaris Jenderal PP PBSVI Gilang Iskandar, Country Manager Mastercard Wibawa Prasetyawan, Co-Founder JLM Zainudin Amali, Managing Director Human Capital Danantara Asset Management Agus Dwi Handya serta Jajaran Manajemen Bank Mandiri bersama perwakilan sponsor di Jakarta, Senin (5/1).

Hal ini sebagai wujud sinergi lintas pemangku kepentingan dalam mendukung pengembangan olahraga nasional.

Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Henry Panjaitan dalam sambutannya menegaskan olahraga merupakan wadah strategis dalam mendorong pengembangan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing global.

Sejalan dengan arah pembangunan nasional, olahraga ditempatkan sebagai bagian dari investasi jangka panjang untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia secara berkelanjutan.

Henry juga menyampaikan JLM dibangun dengan standar profesional yang diterapkan secara menyeluruh, mulai dari seleksi pemain, sistem kepelatihan, hingga pembinaan atlet yang berkelanjutan.