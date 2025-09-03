Siap Tempur! Bek Persib Bandung Frans Putros Ingin Buktikan Diri di Timnas Irak

jpnn.com - Bek Persib Bandung Frans Putros kembali mendapat kehormatan memperkuat Timnas Irak.

Putros dipanggil untuk bergabung skuad berjuluk Singa Mesopotamia di ajang Piala Raja Thailand 2025.

Turnamen ini berlangsung di Bangkok pada 4–7 September, dengan Thailand, Hong Kong, dan Fiji sebagai peserta lain.

Putros Siap Buktikan Diri di Timnas Irak

Bagi Putros, panggilan ini menjadi momen penting. Mantan pemain Port FC itu mengaku bangga dan siap memberikan kontribusi maksimal.

"Selalu menjadi sebuah kebanggaan untuk bisa mewakili negara. Saya harap bisa mendapat menit bermain bersama tim," ucapnya.

Irak menjadikan ajang ini sebagai bagian persiapan menghadapi putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang dimulai Oktober mendatang.

Baca Juga: Tekad Kuat Frans Putros Hadapi Laga Tandang Perdana Persib di Markas Persijap

"Turnamen ini merupakan bagian dari persiapan kami menghadapi kualifikasi Piala Dunia pada Oktober nanti," tambahnya.

Jadwal Irak di Piala Raja Thailand

Di laga pembuka, Irak akan menantang Hong Kong pada 4 September. Jika menang, mereka berhak melaju ke final untuk menghadapi pemenang duel Thailand vs Fiji.