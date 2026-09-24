Siap Tempur, Thailand Tegaskan Target Juara FIFA ASEAN Cup 2026

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Thailand sudah tiba di Indonesia, Rabu (23/9), untuk menjalani turnamen FIFA ASEAN Cup 2026. Thailand menegaskan target mereka ialah menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026.

“Kami ingin memenanginya. Itu target kami,” kata Pelatih Timnas Thailand Anthony Hudson setibanya di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Hudson menilai persaingan pada edisi perdana FIFA ASEAN Cup 2026 akan lebih ketat dibandingkan turnamen AFF sebelumnya.

Menurut dia, sejumlah negara kini membawa skuad terbaik dengan pemain-pemain utama yang sebelumnya tidak selalu tersedia.

“Saya pikir level turnamen ini jelas lebih tinggi karena semua tim membawa pemain-pemain utama. Pada AFF lalu, kami tidak membawa pemain utama,” ujar Hudson.

Thailand tergabung di Grup B Division 1 bersama Vietnam, Filipina, dan Pakistan. Hudson menyadari persaingan di grup tersebut tidak akan mudah.

Pelatih asal Inggris itu juga menyebut Indonesia, Vietnam, dan Singapura, sebagai tim yang memiliki kekuatan dan membuat persaingan di FIFA ASEAN Cup 2026 kian kompetitif.

“Ada sejumlah tim yang sangat bagus di sini, seperti Indonesia, Vietnam, dan Singapura. Ada banyak tim kuat. Jadi, turnamen ini akan sangat kompetitif. Namun, untuk saat ini, kami hanya fokus pada pertandingan pertama,” tutur Hudson.