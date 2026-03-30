Siap Terbang ke Luar Negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia Ikuti Kegiatan OPP

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai Juanda bersama Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) melaksanakan kegiatan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) bagi Calon Pekerja Migran Indonesia pada Rabu (12/3).

Kegiatan itu merupakan bentuk dukungan dan komitmen dalam memberikan pembekalan kepada para calon pekerja migran sebelum melaksanakan keberangkatan ke luar negeri.

"Melalui kegiatan orientasi ini, Bea Cukai Juanda memberikan pemahaman mengenai berbagai ketentuan kepabeanan yang perlu diketahui oleh para Calon Pekerja Migran Indonesia. Materi yang disampaikan meliputi aturan terkait barang bawaan penumpang, ketentuan barang kiriman PMI, serta prosedur barang pindahan yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan," jelas Kepala Kantor Bea Cukai Juanda, Iwan Setyaboedhi.

Peserta juga mendapatkan informasi terkait registrasi IMEI perangkat telekomunikasi yang dibawa dari luar negeri, alur pemeriksaan yang dilakukan di bandara, serta berbagai hal yang perlu diperhatikan agar proses kedatangan maupun kepulangan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai ketentuan.

"Kami ingin mengimbau para peserta agar selalu waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan instansi Bea dan Cukai," ungkapnya.

Dia menambahkan kegiatan ini menjadi bagian dari upaya edukasi kepada masyarakat, khususnya Calon Pekerja Migran Indonesia, agar memiliki pemahaman yang memadai terkait prosedur kepabeanan.

"Dengan pemahaman tersebut, diharapkan para pekerja migran dapat menjalankan proses keberangkatan maupun kepulangan ke tanah air dengan lebih aman, tertib, dan lancar," papar Iwan.

Melalui sinergi antara Bea Cukai Juanda dan BP3MI, diharapkan kegiatan pembekalan seperti ini dapat terus memberikan manfaat bagi para Calon Pekerja Migran Indonesia, sekaligus meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan kepabeanan yang berlaku. (jpnn)