Siapa Dalang Penyadapan Prabowo? Efriza Minta Polisi Berani Usut Sampai ke Atas

jpnn.com, JAKARTA - Peneliti Senior Citra Institute Efriza mendesak Polri mengungkap aktor intelektual di balik dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Efriza, penanganan perkara tersebut tidak boleh hanya berfokus pada empat tersangka yang diduga menjadi pelaku lapangan.

Dia menilai dugaan penyadapan terhadap kepala negara merupakan persoalan serius karena berkaitan dengan keamanan negara dan kewibawaan pemerintahan.

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"Aktor intelektualnya harus didalami. Jangan sampai penanganan perkara hanya berhenti pada pelaku lapangan," kata Efriza kepada JPNN.com, Rabu (4/11).

Dia mengatakan penyadapan dapat berkaitan dengan kepentingan memperoleh informasi strategis, membaca arah kebijakan pemerintah, hingga memengaruhi konfigurasi politik nasional.

Karena itu, penyidik harus bekerja secara transparan dan objektif untuk mengungkap motif serta pihak-pihak yang berada di balik perkara tersebut.

Efriza juga menilai mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat dimintai keterangan apabila hasil penyidikan menemukan relevansi keterkaitan.

"Polisi harus berani memeriksa pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan. Semua harus didasarkan pada fakta hukum," tegasnya. (kkp/jpnn)



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