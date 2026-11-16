Siapa Figur Cawapres Pengganti Gibran?
Oleh: Laurens Ikinia - Dosen dan Peneliti Institute of Pacific Studies, Prodi Hubungan Internasional UKI Jakarta
jpnn.com -
Jakarta sedang membicarakan siapa yang akan duduk di kursi Wapres.
Dari pegunungan Papua, pertanyaannya lebih konkret: siapa yang bisa memastikan sekolah di kampung terdampak pengungsian kembali dibuka dan mama-mama kembali berkebun di dusun leluhur mereka?
Sejak Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri pada 12 November 2026, pertanyaan itu layak ikut dibawa ke ruang tempat nama penggantinya dibicarakan.
Presiden Prabowo Subianto berwenang menentukan dua nama yang akan diajukan, sedangkan MPR memilih satu di antaranya.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 memberi waktu paling lama 60 hari sejak jabatan kosong bagi MPR untuk bersidang dan memilih.
Karena anggota DPD juga duduk di MPR, para senator punya kesempatan membawa pertanyaan dari daerah sebelum suara diberikan.
Bagi Presiden, memilih calon berarti menentukan pengalaman yang dibutuhkan untuk menuntaskan sisa masa pemerintahan.
Presiden Prabowo Subianto berwenang menentukan dua nama yang akan diajukan, sedangkan MPR memilih satu di antaranya.
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