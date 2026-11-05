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Siapa Letjen TNI Ariyo Windutomo Pengganti Listyo Sigit sebagai Plt KSP?

Siapa Letjen TNI Ariyo Windutomo Pengganti Listyo Sigit sebagai Plt KSP?
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Ilustrasi - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi (tengah) didampingi Kepala Sekretariat Presiden Mayor Jenderal TNI Ariyo Windutomo (kiri) seusai mengecek persiapan Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (13/8/2025). (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)

jpnn.com - Letnan Jenderal TNI Ariyo Windutomo ditunjuk Presiden Prabowo Subianto menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Staf Kepresidenan (KSP) menggantikan Listyo Sigit Prabowo yang menjadi tersangka penyadapan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan keputusan tersebut telah diambil Presiden Prabowo pada Rabu pagi dan dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres).

"Bapak Presiden telah mengambil keputusan dan telah menandatangani Keputusan Presiden berkenaan dengan pemberhentian Saudara Listyo Sigit Prabowo dalam kapasitas beliau sebagai Kepala Staf Kepresidenan," kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/11/2026).

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Siapa sosok Ariyo?

Berdasarkan sejumlah sumber, karier pertama Aryo adalah menjabat sebagai Kepala Staf Distrik Militer Depok pada 3 Mei 2011, dia mengawasi renovasi sekolah dasar negeri di kota tersebut oleh distrik militer.

Ariyo kemudian dipindahkan ke staf teritorial Daerah Militer Cenderawasih di Papua.

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Melalui dekrit menteri pertahanan Prabowo Subianto pada 4 November 2022, Ariyo diangkat sebagai Kepala Biro Urusan Umum di Kementerian Pertahanan.

Dia resmi menjabat dua minggu kemudian dan segera dipromosikan ke pangkat brigadir jenderal.

Letjen Ariyo menjadi Plt Kepala Staf Kepresidenan (KSP) menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menjadi tersangka penyadapan Prabowo.

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