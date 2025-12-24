Siapa Membidik Zulkifli Hasan?
jpnn.com - Di tengah duka dan keprihatinan akibat bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, ruang publik justru diramaikan oleh serangan narasi, meme maupun video AI yang menyasar Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan.
Serangan tersebut berkembang cepat, masif, dan tanpa basis data yang benar serta penjelasan kebijakan yang utuh.
Situasi ini mengundang pertanyaan penting; siapa sebenarnya yang sedang membidik Zulkifli Hasan.
Zulkifli Hasan diserang melalui tudingan hoaks penerbitan izin kawasan hutan lindung yang dikaitkan dengan terjadinya bencana alam di beberapa provinsi di Sumatra.
Narasi ini dibangun seolah-olah kebijakan yang dilekatkan pada satu figur menjadi penyebab langsung bencana.
Padahal, bencana alam adalah persoalan multidimensional yang melibatkan faktor alam, perubahan iklim, tata ruang serta kebijakan lintas sektor dan lintas waktu.
Menyederhanakan tragedi kemanusiaan menjadi tuduhan personal tanpa kajian regulatif dan ilmiah bukan hanya menyesatkan, tetapi juga tidak adil bagi publik yang membutuhkan penjelasan berbasis fakta.
Apalagi, menuduh Zulkifli Hasan sebagai penyebab utama yang faktanya tidak memiliki kaitan apapun dengan ketiga wilayah tersebut.
Zulkifli Hasan diserang melalui tudingan hoaks penerbitan izin kawasan hutan lindung yang dikaitkan dengan bencana alam di beberapa provinsi di Sumatra.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- TNI AL Distribusikan Bantuan Logistik Kepada Warga Terdampak Bencana di Aceh Pakai Pesawat
- Komisi VII DPR Dukung Rencana Prabowo Mengadakan Tim Arsitektur Perkotaan
- Ikalum FEB UMJ Berkolaborasi dengan TNI Kirim Bantuan untuk Korban Bencana Sumatra
- Saleh Daulay: Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Lokasi Bencana Sudah Berjalan
- DMDI Indonesia & Artha Graha Peduli Turunkan Tim Hingga Bantuan ke Sumatra
- Respons Cepat Pertamina Manfaatkan Sumur Gas untuk Listrik Darurat di Aceh Mendapat Apresiasi