Siapa Nama Wakil Panglima TNI yang Akan Dilantik Prabowo Besok? Kapuspen Menjawab Begini

jpnn.com - JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan melaksanakan Upacara Gelar Pasukan dan Kehormatan Militer, di Lapangan Udara Suparlan, Pusdiklatpassus, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (10/8).

Presiden Prabowo Subianto juga dijadwalkan akan melantik wakil panglima TNI dalam kesempatan itu. Lalu, muncul pertanyaan di publik perihal siapa nama atau sosok yang akan dilantik Presiden Prabowo sebagai wakil panglima tNI.

Pihak TNI masih enggan mengungkap sosok calon Wakil Panglima TNI, hingga waktu pengukuhan dilakukan oleh Presiden Prabowo nanti.

"Biarkanlah beliau saat dilantik Pak Presiden, inilah wakil panglima TNI. Yang jelas wakil panglima akan diisi sesuai dengan perpres yang baru, Perpres Nomor 84 Tahun 2025 sebagai revisi Perpres Nomor 66 Tahun 2109," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Kristomei Sianturi di Pusdiklapassus, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, dikutip Sabtu (9/8).

Spekulasi publik salah satunya mengarah Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Tandyo Budi Revita. Saat gladi bersih upacara kemarin, sosok wakasad diketahui hadir di lokasi.

Namun, saat disinggung soal ini, Kristomei mengaku belum dapat mengonfirmasinya.

“Saya belum melihat hitam di atas putih, tetapi saat gladi tadi Bapak Wakasad yang hadir di situ. Kita lihat nanti saat akan disematkan oleh Bapak Presiden,” ungkap dia.

Kendati demikian, dia memastikan bahwa posisi wakil panglima akan diisi oleh perwira tinggi TNI dengan pangkat bintang empat atau jenderal.