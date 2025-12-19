Siapa Pelaku yang Letakkan Benda Mirip Bom di GKPS Bandung? Kapolrestabes Jawab Begini
jpnn.com, KOTA BANDUNG - Sebuah benda mirip bom di depan Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS), Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat, bikin geger. Polisi telah menurunkan tim untuk menyelidiki pelaku yang meletakkan benda mirip bom tersebut.
Kapolrestabes Bandung Kombes Budi Sartono mengatakan situasi di lokasi kejadian telah kembali kondusif setelah dilakukan penanganan oleh tim penjinak bom (Jibom) Brimob Polda Jawa Barat.
“Sehingga kami akan langsung melaksanakan olah tempat kejadian perkara dan mencari tahu siapa yang menaruh barang tersebut,” kata Budi di Bandung, Jumat.
Budi menjelaskan, meski benda tersebut dipastikan bukan bahan peledak dan tidak membahayakan masyarakat, pihak kepolisian tetap akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap siapa yang meletakkannya.
“Intinya, setelah ini langsung kami ambil alih karena itu bukan barang yang membahayakan atau diduga bahan peledak,” kata dia.
Ia menegaskan, polisi tidak menemukan adanya bom maupun bahan peledak dalam benda mencurigakan tersebut.
“Hasil pemeriksaan tim Jibom Brimob Polda Jabar menunjukkan bahwa benda tersebut merupakan kayu,” katanya.
Terkait kemungkinan jeratan Undang-Undang Terorisme terhadap pelaku, ia menyebut pihaknya belum dapat memastikan dan masih menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut.
Sebuah benda mirip bom di depan Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS), Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat, bikin geger.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Heboh Temuan Benda Diduga Bom di Gereja GKPS Bandung, Gegana Dikerahkan
- Gegana Temukan Penyebab Ledakan di Tangsel
- Gegana Brimob Polda Sulteng Amankan Benda Diduga Bom Rakitan di Poso
- Heboh Warga Tanjung Priok Temukan Benda Mirip Granat, Tim Gegana Turun Tangan
- Tim Penjinak Bom Polda Metro Jaya Sterilisasi Vihara di Tangerang
- Benda Mematikan Ditemukan di Balai Kota Surabaya, Brimob Langsung Bergerak