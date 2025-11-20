Siapa Pelatih Baru Timnas U-17 Indonesia? Ketua BTN Sumardji Buka Suara

jpnn.com, JAKARTA - Badan Tim Nasional (BTN) akan melakukan seleksi untuk mendapatkan pelatih timnas U-17 Indonesia yang baru.

Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji seleksi ini dilakukan menyusul pelatih sebelumnya, Nova Arianto, promosi untuk melatih timnas U-20 Indonesia.

"Rangkaiannya kita akan lakukan seleksi pada beberapa pelatih yang ada, yang memang memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Tentu, itu semua nanti berdasar laporan Alexander selaku Dirtek," kata Sumardji dalam jumpa pers di GBK Arena, Jakarta, Kamis.

"Selanjutnya nanti akan dibawa ke dalam mekanisme rapat Exco PSSI, baru nanti akan diputuskan berkaitan dengan pelatih U-17," kata dia.

Dalam memilih pelatih timnas U-17, kata Sumardji, pihaknya akan turut meminta saran dari Nova yang cukup sukses melatih tim ini sampai Piala Dunia U-17 2025.

Pada Piala Dunia U-17, Nova membawa timnya mencetak sejarah setelah membawa kemenangan pertama untuk Indonesia di turnamen ini. Kemenangan ini terjadi pada laga terakhir babak grup, dengan skor 2-1 melawan Honduras.

"Soal siapa yang akan jadi pelatih, saya juga tidak akan jauh-jauh meminta kisi-kisi dari coach Nova bagaimana selama ini bisa sukses. Ini tentu nanti akan kita terus tanyakan kepada calon pelatih sehingga tidak salah di dalam menemukan," ungkap Sumardji.

Lebih lanjut, tim U-17 yang baru ini akan mengikuti serangkaian turnamen pada tahun depan dengan target besar untuk lolos ke Piala Dunia U-17 2026.