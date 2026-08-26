Siapa Pemasok Sabu-Sabu kepada Revaldo Fifaldi, Polres Metro Jakbar Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Metro Jakarta Barat tengah memburu pemasok utama narkotika kepada aktor Revaldo Fifaldi.

Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Nasriadi kepada wartawan di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa penyidik telah mengantongi identitas pemasok narkoba tersebut.

"Saat ini sudah mengantongi penyuplai atau yang memberi atau yang menjual narkotika tersebut ke saudara R. Tinggal saat ini anggota masih bergerak untuk melakukan pencarian, penangkapan," katanya.

Adapun, Revaldo memesan narkoba ewat telepon dan melakukan pembayaran dengan transfer via rekening. "Dibelilah setengah gram (sabu) dengan harga Rp 650 ribu dan itu ditransfer ke rekening si pelaku (penyuplai) ini," kata Nasriadi.

Sebelumnya, penangkapan Revaldo pada Senin (24/8) lalu bermula dari informasi adanya transaksi narkotika di Apartmen Altiz Jalan Bintaro Utama 3A No.1, Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan.

"Selanjutnya anggota Satuan Narkoba Jakarta Barat menuju ke alamat tersebut. Sesampai di lokasi, tim melihat seseorang yang mencurigakan dengan ciri-ciri sesuai informasi (artis Revaldo)," katanya.

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Petugas lantas meringkus Revaldo serta mengamankan sejumlah barang bukti.

"Dari hasil penggeledahan, ditemukan barang bukti tiga plastik klip bekas sabu, dua korek, tiga pipet, tiga bong, setengah butir alprazolam, setengah butir sanax, dua kotak penyimpanan dan satu unif handphone milik tersangka RF yang di temukan di rak sepatu," tutur Nasriadi.