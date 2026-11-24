jpnn.com, JAKARTA - Polri membeberkan hasil penyidikan terhadap para tersangka makar.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan pihak pemberi dana tidak mengetahui bahwa uang yang mereka berikan kepada tersangka ditujukan untuk operasional upaya makar.

"Enggak tahu itu untuk apa," kata Susatyo dalam wawancara di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan enam orang tersangka dugaan makar, yakni personel Polri berinisial LSP, ASN, EH, SU, TK, dan II, bekerja dalam kelompok kecil.

"Mereka ini kan pada close group ya. Artinya pada close group, pengamanan memang hanya orang-orang lingkar. Dia tidak menggunakan struktural seperti yang normal, kabag, ada kanit, semua tidak, tapi menggunakan tim kecil, sifatnya khusus, orangnya khusus, dan memang lingkar," katanya.

Sebelumnya, dalam konferensi pers pada Senin (23/11), Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komjen Asep Safrudin mengatakan bahwa tersangka ASN berperan memerintahkan penggalangan dana pihak eksternal dan mencarikan dana operasional dalam kasus dugaan makar.

Tersangka itu juga berperan menggerakkan demonstrasi sesuai tema yang ditentukan melalui agen action (aksi, red.), memerintahkan penghapusan server untuk menghilangkan jejak penyadapan, menyusun arahan rapat permufakatan awal terkait makar yang kemudian diberikan kepada tersangka SU, menentukan target penyadapan dan memerintahkan melakukan penyadapan, serta menerima laporan harian.

Keenam tersangka dalam kasus dugaan makar diduga telah melakukan tindak pidana dengan perantara alat atau menyuruh orang lain, turut serta menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana makar dengan maksud merampas kemerdekaan presiden atau menjadikan presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan dan/atau dengan maksud menggulingkan pemerintah dan/atau melakukan permufakatan jahat atau persiapan untuk melakukan tindak pidana makar dengan niat untuk melakukan serangan.