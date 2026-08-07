Siapa Pemilik 995 Senjata Api, Narkoba, VCD Porno di Sekolah Jaksel? Lihat Itu

jpnn.com, JAKARTA - Salah satu sekolah swasta di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (Jaksel), bikin gempar.

Sebanyak 995 pucuk senjata api, VCD video porno, hingga narkoba ditemukan di sekolah.

Staf Ahli Ketua Pembina Yayasan, Untung Sangaji mengungkap awal penemuan ini.

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"Kami awalnya ingin membuka sebuah ruangan untuk kebutuhan anak sekolah. Namun, tiba-tiba ketika kami membuka ruangan untuk kepentingan sekolah ini, kami temukan peralatan yang disebut senjata. Airsoft gun yang bisa membunuh karena larasnya itu polos tidak ada alur," kata Staf Ahli Ketua Pembina Yayasan, Untung Sangaji di Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis.

Untung mengatakan awalnya pihak sekolah hanya ingin membuka ruangan untuk kepentingan operasional guru. Namun, saat pintu dibuka bersama polisi, mereka kembali menemukan barang-barang yang diduga berkaitan dengan senjata api.

Dalam ruangan bekas Kepala Yayasan berinisial IWD di sekolah swasta itu ditemukan 995 pucuk senjata, amunisi, aksesori senjata, alat pembuat peluru hingga barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan ganja.

Oleh karena itu, dia mengaku heran alat pembuat amunisi bisa berada di lingkungan sekolah. Kemudian, juga ditemukan narkoba dan VCD porno dalam ruangan itu.

“Alat pembuat peluru, kok, bisa ada di lingkungan sekolah ini? Kenapa di sekolah yang sangat kita hormati, TK, SD, SMP, SMA ini ada orang yang diam-diam melakukan kegiatannya di situ?," katanya.