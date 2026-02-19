menu
Siapa Tuhanmu? Nabimu? Bisa Baca Al-Qur'an Gak? Hahahahaa

Siapa Tuhanmu? Nabimu? Bisa Baca Al-Qur'an Gak? Hahahahaa
Tarawih di Masjid Raya Nurul Wathon, Pakansari, Kabupaten Bogor. Foto: Ricardo

jpnn.com - SIAPA Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Apa kitabmu?

Itu pertanyaan pokok, fitnah, atau ujian yang ditanya malaikat di alam kubur kepada siapa pun.

Dalam sebuah potongan video pendek, bersama pengajar Al-Qur'an yang juga konten kreator nan fokus pada edukasi tahsin, Ambya Abu Fathin, ada 'adegan' seorang berusia lanjut ditanya pertanyaan tersebut.

Saat tiba pertanyaan kitabmu apa, si bapak masih bisa menjawab, tetapi ketika ditanya 'bisa baca (Al-Qur'an) enggak', tawa pun muncul.

"Kalau simulasi pertanyaan di alam kubur ini benar-benar sudah terjadi nanti, ya, sekarang mungkin masih bisa ketawa-ketawa," tutur Ambya.

"Eggak bisa baca Al-Qur’an itu bukan dosa, tetapi enggak mau belajar, itu yang bahaya," bunyi keterangan video. (ig/jpnn)

Ada video Ambya Abu Fathin soal Al-Qur'an. Yang penting bukan seberapa merdu, tetapi seberapa serius memperbaiki.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

