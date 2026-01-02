menu
Siapa Vokalis Burgerkill Setelah Perpisahan dengan Ronald?
Burgerkill. Foto: Instagram/burgerkillofficial

jpnn.com, JAKARTA - Kabar perpisahan band Burgerkill dengan vokalis, Ronald A. Radja Haba menjadi perbincangan pencinta musik metal.

Para penggemar penasaran siapa sosok yang bakal mengisi kekosongan posisi vokal Burgerkill. Sejumlah metalhead bahkan berspekulasi di media sosial.

Akan tetapi, Burgerkill sampai saat ini belum menyampaikan pernyataan resmi terkait siapa yang nantinya menjadi vokalis.

Beberapa hari lalu, band metal asal Bandung, Burgerkill menyampaikan pengumuman mengejutkan melalui akun resmi di Instagram.

Burgerkill mengumumkan bahwa band telah berpisah dari vokalis Ronald A. Radja Haba.

"Burgerkill telah berpisah dengan Ronald A. Radja Haba," ungkap Burgerkill.

Pihak Burgerkill menyampaikan terima kasih atas dedikasi Ronald selama beberapa tahun bersama band.

Adapun Ronald aktif menjadi vokalis Burgerkill sejak 2021 untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Vicky Mono.

