Siapa ya, yang Mengingatkan Prabowo Agar Jangan Berjoget?

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto mengaku mendapat pesan agar tidak berjoget karena dinilai tidak pantas dilakukan seorang pemimpin.

Namun, Prabowo berseloroh bahwa rakyat Indonesia menyukai joget.

Prabowo mengungkap hal itu saat berpidato pada puncak peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta, Jumat (18/9/2026) malam.

"Saya sudah dipesan, saya tidak boleh joget. Jadi, pakar-pakar itu, mereka merasa tidak pantas pemimpin Indonesia joget. Gimana? Rakyat kita suka joget, kok," kata Prabowo yang disambut riuh tepuk tangan peserta acara.

Di hadapan seribuan lebih kader dan pimpinan PAN, Prabowo kemudian mengaku terkesan dengan kemeriahan acara yang digelar partai tersebut.

Dia bahkan meminta Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono untuk mempelajari penyelenggaraan acara PAN yang meriah itu.

"Coba itu Sekjen Gerindra dicatat itu, di mana, apa itu, acara ini, bikin itu luar biasa itu. Ini partai yang enggak punya duit, apalagi partai yang punya duit," tutur Prabowo berkelakar.