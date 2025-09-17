Siapa yang Bertahan? Jadwal Wakil Indonesia di Babak 32 Besar China Masters 2025

jpnn.com - Sejumlah laga penting menanti wakil Indonesia di babak 32 besar China Masters 2025, yang digelar hari ini, Rabu (17/9/2025) di Shenzen Arena.

Perjuangan delegasi Merah Putih akan diawali oleh pasangan gandan campuran Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta.

Mereka sudah ditunggu oleh wakil Jepang Hiroki Midorikawa/Natsu Saito pada match kedua di lapangan tiga.

Dari sektor tunggal putra, sorotan tertuju pada Alwi Farhan. Pebulu tangkis berusia 20 tahun itu akan menghadapi tantangan berat melawan unggulan keempat asal CLi Shi Feng.

Pertandingan ini diprediksi berlangsung ketat mengingat dukungan penuh suporter tuan rumah di Shenzen Arena.

Dua andalan Indonesia lainnya di sektor tunggal putra juga akan bertanding hari ini.

Jonatan Christie siap meladeni permainan Kenta Nishimoto (Jepang), sementara Anthony Sinisuka Ginting bakal bertarung menghadapi Leong Jun Hoo dari Malaysia.

Partai tak kalah sengit bakal tersaji di nomor ganda putri. Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari harus menembus tembok besar berupa unggulan kedua asal Malaysia Pearly Tan/Thinaah Muralitharan.