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Siapa yang Meminta LSP Menyadap Prabowo? Buat Apa?

Siapa yang Meminta LSP Menyadap Prabowo? Buat Apa?
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Jenderal Listyo Sigit Prabowo (kanan) dan Kapolri baru Jenderal Suyudi Ario Seto, di Istana Negara, pada Kamis (1/10). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Bareskrim Polri menjerat LSP dengan pasal dugaan penyadapan dan akses ilegal, penghapusan data elektronik, terhadap sejumlah pihak mulai dari Presiden Prabowo Subianto hingga wartawan.

Sejak Selasa (3/11) siang, inisial LSP itu mengarah kepada kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal Listyo Sigit Prabowo; mantan Kapolri.

Selain Listyo, dua orang tersangka lainnya berinisial ASN dan EH yang merujuk kepada Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso.

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Penetapan tersangka itu diumumkan Kabareskrim Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11) malam.

"Berdasarkan hasil sidik sesuai scientific investigation, penyidik telah menetapkan tiga orang tersangka, LSP, ASN, dan EH," kata Asep.

Dia menjelaskan penetapan tersebut merupakan hasil dari serangkaian penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Bareskrim Polri.

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Kasus ini mencakup dugaan tindak pidana penyadapan secara ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.

Buat apa hasil penyadapan terhadap Presiden Prabowo itu? Siapa yang meminta tersangka menabrak hukum?

Penyadapan tersebut diketahui Prabowo setelah diberi tahu oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.

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