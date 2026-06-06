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Siapkan Babak Baru Transformasi Berbasis Kebermanfaatan, PNM Perkenalkan 3 Sosok Baru

Siapkan Babak Baru Transformasi Berbasis Kebermanfaatan, PNM Perkenalkan 3 Sosok Baru
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Prosesi pengucapan sumpah dan pelantikan pejabat PT Permodalan Nasional Madani. Foto dok PNM

jpnn.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) memasuki fase baru transformasi organisasi seiring dengan penyesuaian struktur dan penguatan kepemimpinan di berbagai lini perusahaan.

Langkah ini dinilai menjadi bagian dari upaya Perusahaan untuk menjawab tantangan yang semakin kompleks sebagai perusahaan yang mengemban mandat pemberdayaan jutaan perempuan pengusaha ultra mikro di Indonesia.

Di tengah perubahan lanskap ekonomi, digitalisasi, serta tuntutan efisiensi dan tata kelola yang semakin tinggi, PNM tidak hanya melakukan pembaruan pada struktur organisasi, tetapi juga memperkuat fondasi kepemimpinan yang mampu mengawal transformasi jangka panjang.

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Penyesuaian organisasi tersebut juga tercermin dalam struktur korporasi terbaru sebagai bagian dari penguatan tata kelola dan efektivitas operasional.

Ada tiga sosok baru yang masuk di Jajaran Dewan Komisaris dan Direksi. Dua di antaranya mengisi posisi Komisaris yaitu Marsudi Syuhud menjabat sebagai Komisaris Independen serta Temmy Satya Permana sebagai Komisaris.

Selain itu, PNM juga memperkenalkan sosok baru dalam jajaran manajemen yaitu L. Dodot Patria Ary Suprianto sebagai Direktur Operasional dan Hubungan Kelembagaan dengan Kindaris sebagai Direktur Utama dan Sunar Basuki sebagai Wakil Direktur Utama.

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Kindaris, menegaskan transformasi perusahaan tidak dapat hanya bertumpu pada perubahan sistem maupun proses bisnis.

Menurutnya, faktor penentu keberhasilan organisasi justru terletak pada kualitas manusianya.

PNM tidak hanya melakukan pembaruan pada struktur organisasi, tetapi juga memperkuat fondasi kepemimpinan yang mampu mengawal transformasi jangka panjang.

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