Siapkan Generasi Emas 2045, Gubernur Herman Deru Luncurkan Sultan Muda Privilege Card

jpnn.com, PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru kembali menegaskan komitmennya terhadap kemandirian ekonomi generasi muda.

Komitmen tersebut dibuktikan melalui peluncuran Kartu Keanggotaan Sultan Muda atau Sultan Muda Privilege Card dalam puncak Sultan Muda Digination Run 2025 yang berlangsung di halaman Kantor Gubernur Sumsel pada Minggu (19/10).

Peluncuran kartu ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan gerakan besar 'Sultan Muda' yang digagas Gubernur Herman Deru sejak awal periode keduanya.

Gerakan ini ditujukan untuk melahirkan generasi muda yang mandiri, kreatif dan melek digital di tengah arus ekonomi modern.

Sultan Muda Privilege Card bukan sekadar kartu identitas anggota komunitas, melainkan juga alat transaksi digital berbasis e-money.

Melalui fitur tersebut, para pemuda anggota Sultan Muda dapat memanfaatkan kemudahan dalam bertransaksi di berbagai sektor ekonomi, termasuk kewirausahaan, pendidikan, dan kegiatan sosial.

Gubernur Herman Deru dalam sambutannya menyampaikan kehadiran kartu ini merupakan langkah konkret untuk menyiapkan generasi emas 2045.

“Kalau tidak dipersiapkan sejak dini, bonus demografi bisa menjadi bumerang. Kami ingin pemuda Sumsel menjadi pencipta lapangan kerja, bukan pencari kerja,” tegas Herman Deru.