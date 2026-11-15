Siapkan Generasi Emas, RSB Edukasi Kesehatan Mental Siswa SMPN 2 Pangkalpinang

jpnn.com, PANGKALPINANG - Rumah Sehat Baznas (RSB) Pangkalpinang memberikan edukasi kesehatan mental kepada siswa SMP Negeri 2 Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat ketahanan mental pelajar sekaligus membekali mereka agar mampu menghindari pergaulan bebas dan berbagai perilaku berisiko sejak dini.

Pimpinan Baznas Bidang Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pemberdayaan, H. Idy Muzayyad, mengatakan edukasi tersebut merupakan bagian dari upaya Baznas membentuk generasi bangsa yang berkualitas, baik dari sisi akademik maupun kesehatan mental.

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"Baznas berkomitmen mengoptimalkan pemanfaatan amanah zakat, infak, dan sedekah dari para muzaki, salah satunya dengan mendukung pembentukan Generasi Emas 2045," kata Idy dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (15/11).

Menurut Idy, pembangunan generasi berkualitas tidak cukup hanya melalui peningkatan kemampuan akademik, tetapi juga harus disertai penguatan kesehatan mental dan pembentukan karakter.

Hal tersebut dinilai penting agar generasi muda memiliki kesiapan menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

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Dia menjelaskan, program edukasi kesehatan mental tersebut juga sejalan dengan Asta Cita keempat Presiden RI, yakni memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Karena itu, pembinaan generasi muda perlu dilakukan melalui pendidikan dan pemahaman mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental.