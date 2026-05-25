Siapkan Infrastruktur Streaming FolaPlay, Folago Gaet Huawei Cloud

jpnn.com, JAKARTA - PT Folago Global Nusantara Tbk (IDX: IRSX) bekerja sama melalui FolaPlay dengan TVRI, sebagai platform OTT resmi yang menyiarkan FIFA World Cup 2026 di Indonesia.

IRSX juga mengumumkan kemitraan strategis dengan Huawei Cloud sebagai penyedia infrastruktur cloud, server, dan Content Delivery Network (CDN) untuk platform streaming FolaPlay — OTT resmi yang akan menyiarkan FIFA World Cup 2026 di Indonesia.

Kerja sama ini dilakukan untuk menjawab tingginya atensi publik pasca-pengumuman kemitraan Folago bersama TVRI sebagai mitra OTT resmi Piala Dunia 2026 di Tanah Air.

FolaPlay merupakan platform streaming yang dikembangkan Folago sebagai bagian dari ekspansi ekosistem digital perusahaan yang selama ini bergerak di sektor creator economy, social commerce, dan live entertainment.

Dalam kemitraan ini, Huawei Cloud menyediakan fondasi teknis penuh bagi Folaplay, mencakup layanan cloud computing berkapasitas enterprise, infrastruktur server yang dapat diskalakan secara dinamis sesuai lonjakan trafik.

Serta jaringan CDN yang tersebar luas untuk memastikan stabilitas koneksi streaming di seluruh wilayah Indonesia membawa infrastruktur kelas dunia untuk 270+ juta penonton di Indonesia.

Arsitektur ini dirancang khusus untuk mengantisipasi lonjakan penonton simultan pada laga-laga besar FIFA World Cup 2026, termasuk babak semifinal dan final yang secara historis menjadi puncak konsumsi bandwidth streaming di seluruh dunia.

"Huawei Cloud bangga menjadi mitra infrastruktur teknologi FolaPlay dalam menghadirkan FIFA World Cup 2026. Infrastruktur kami telah terbukti menangani beban streaming skala masif di berbagai pasar global, dan bersama Folago, kami berkomitmen memastikan setiap penonton Indonesia dapat menikmati setiap momen Piala Dunia, tanpa gangguan, tanpa kompromi," ucap Melody Ma, Direktur Huawei Cloud Indonesia Partner Ecosystem.