Siapkan Jateng Jadi Pusat Industri Padat Karya, Gubernur Luthfi Dorong Penguatan Pelabuhan
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta dukungan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI untuk memperluas akses pasar internasional dan memperkuat infrastruktur logistik, guna meningkatkan daya saing investasi.
Langkah itu dilakukan seiring upaya menjadikan Jawa Tengah sebagai pusat industri padat karya baru yang siap menampung relokasi industri dari Vietnam.
Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat menerima kunjungan kerja BKSAP DPR RI di Kota Semarang pada, Rabu 1 Juli 2026.
Luthfi mengatakan, provinsinya saat ini menjadi salah satu tujuan investasi baik dalam negeri maupun luar negeri. Karenanya, Ia tengah menyiapkan Jawa Tengah sebagai pusat industri padat karya untuk bersaing dengan Vietnam.
“Di Vietnam sudah mulai penuh. Ada investor yang akan menarik beberapa industri padat karya dari Vietnam ke Jawa Tengah,” kata Luthfi.
Menurutnya, peluang tersebut perlu dikawal bersama, termasuk melalui jejaring diplomasi parlemen yang dimiliki BKSAP DPR RI.
Selain investasi, Luthfi menilai persoalan logistik menjadi tantangan berikutnya. Ia menyebut kebutuhan logistik kontainer nasional mencapai sekitar 10 juta per tahun, dengan sekitar 7 juta di antaranya berasal dari Jawa Tengah.
Namun, baru sekitar 30 persen arus kontainer Jawa Tengah yang dilayani melalui Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, sedangkan sekitar 70 persen lainnya masih bergantung pada pelabuhan di Jawa Timur dan Jakarta.
Pemprov Jateng meminta dukungan BKSAP DPR RI untuk memperluas akses pasar internasional dan memperkuat infrastruktur logistik.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Di Tengah Gejolak Global, Jawa Tengah Tetap Jadi Magnet Investasi
- 2.596 Warga Klaten Dientaskan dari Kemiskinan, Siap Hidup Mandiri
- Rumah Kuli Bangunan di Kudus Ini Sekarang Nyaman Berkat Program Perbaikan RTLH
- Di Balik Kursi Roda Abang, Cinta & Keringat Gubernur Ahmad Luthfi di Jalur Lari
- Strategi Jateng Tumbuhkan Ekonomi Desa Melalui Ekosistem MBG
- Gratis Masuk 10 Hari, Jateng Fair 2026 Pamer Inovasi, Investasi, dan Hiburan di PRPP