jpnn.com, JAKARTA - PSSI mengesahkan susunan Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan Federasi Futsal Indonesia (FFI) untuk masa bakti 2026–2030 di Jakarta, Senin (23/11/2026).

Pengesahan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan PSSI Nomor 280/SKEP/XI-2026 tentang Pengesahan Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan Federasi Futsal Indonesia (FFI) Tahun 2026 Periode 2026–2030.

Dokumen keputusan tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi.

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Dalam lampiran surat keputusan itu, PSSI menetapkan lima nama yang bertugas mengisi jajaran Komite Pemilihan FFI, yakni Amir Burhannudin, Sofyan Lestaluhu, Rizky Fatmala, Wahyu Gunawan, dan Andhika Amorinno.

Pada Komite Banding Pemilihan beranggotakan Gusti Randa, Diego Saputra, Ikhsan Akbar, Nasser, dan Rendra Nugraha Ramadhan.

Dalam pertimbangan surat keputusan tersebut, PSSI menjelaskan bahwa penetapan ini dilakukan sehubungan dengan adanya permintaan Kongres Luar Biasa (KLB) FFI dari 48 anggota.

Para anggota tersebut mempercayakan kepada PSSI untuk membentuk panitia penyelenggara KLB FFI sekaligus perangkat Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan.

PSSI juga mencatat adanya permintaan dari lebih dari dua pertiga pemilik suara FFI agar KLB segera diselenggarakan dan perangkat pemilihan ditetapkan.